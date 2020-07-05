نائب يحذر من “اجتياح فيروسي” للمحافظات الجنوبية

2020/07/05 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، الاحد ، من اجتياح فيروس كورونا المحافظات الجنوبية عموما وذي قار خصوصا في ضل تراجع الأداء الحكومي .وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا في تحالف الفتح عازمون على استضافة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لمناقشة الوضع الصحي فضلا عن وجود الكثير من علامات الاستفهامات حول […]

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