الدوري الاسباني : ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على أتلتيك بيلباو ظهراليوم

2020/07/05 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على أتلتيك بيلباو ظهراليوم في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.الريال لا يتوقف منذ عودة النشاط بسبب فيروس كورونا، حيث فاز في جميع مبارياته حتى الآن ونجح في اقتناص الصدارة من ريال مدريد ، وكان آخر انتصار للملكي على […]

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