سقوط كاتيوشا قرب الخضراء وضبط آخر صوب التاجي،، تكاليف “مناورة السفارة”: جرحى وخسائر مادية وصمت رسمي!

2020/07/05 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أجرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية مناورة عسكرية في سماء بغداد لاختبار احدث منظومات الحماية C-RAM للدفاع الجوي، ويبدو انها جرت بالترتيب والتنسيق مع السلطات العراقية.وبحسب تقارير أمنية حصلت عليها “يس عراق”، فان “المناورة تضمنت اطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار على المنطقة الخضراء والتصدي لها”.وقالت التقارير ان “اطلاقات منظومة C-RAM […]

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