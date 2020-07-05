تظاهرة للاجراء في صحة المثنى للمطالبة بتحسين اجورهم

2020/07/05 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى نظم عدد من الاجراء اليوميين في دائرة صحة المثنى اليوم الأحد تظاهرة امام مبنى الدائرة للمطالبة بتحسين اجورهم وتحويلهم لنظام العقود استنادا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن شريحة العقود.وقال عدد من الاجراء، أن الدائرة لم تقم حتى الآن برفع رواتبهم على الرغم من مضي عدة أشهر على تحويلهم لنظام العقود، مشيرين […]

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