تعرف على تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في مباراتهما امام بلباو وفياريال

2020/07/05 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب “سان ماميس” في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.وشهدت قائمة الميرنجي لمباراة اليوم غياب رافائيل فاران وناتشو فرنانديز وإيدين هازارد للإصابة، بينما استبعد المدرب زين الدين زيدان خاميس رودريجيز بقرار فني.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: […]

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