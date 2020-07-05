ترامب يهاجم المتظاهرين ويصفهم بالمخربين ويتعهد بهزيمتهم خلال كلمته في يوم الاستقلال

2020/07/05 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إلى الترويج لما أحرزته الولايات المتحدة من “تقدم” في مواجهة فيروس كورونا، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.وهاجم ترامب الصين مجددا، قائلا إنها يجب أن “تخضع … Readmore

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