اللجنة المالية النيابية تؤكد عدم المساس برواتب الموظفين او تأخرها للاشهر الثلاثة القادمة

2020/07/05 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، الاحد، انه لن يكون هناك تأخير في تسليم الرواتب بالاشهر الثلاثة القادمة، فيما اشار الى انه بانتظار الخطة الاصلاحية التي وعد بها وزير المالية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية.وقال الدراجي : إنه … Readmore

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