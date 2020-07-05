الإعلام الأمني تصدر بيانا حول هجوم الخضراء

2020/07/05 | 10:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، بيانا حول هجوم المنطقة الخضراء.وقالت الخلية في بيان، انه "تم إطلاق صاروخ نوع كاتيوشا مِن منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي".واضافت، ان "سقوط الصاروخ اسفر عن جرح طفل وحصول اضرار في المنزل"، مبينة ان " القوات الامنية تمكنت مِن إحباط هجوم اخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الاطلاق، وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة" .

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