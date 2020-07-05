تحالف القوى يرحب بتكليف الأسدي والأعرجي ويدعو لمراعاة التوازن الوطني في جميع المؤسسات

2020/07/05 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب تحالف القوى العراقية بقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني، ووزير الداخلية الأسبق قاسم الاعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطني.

وقال التحالف في بيان إن الواقع السياسي والأمني الذي يمر به العراق يتطلب إجراء تغييرات نوعية في الإدارات الأمنية واختيار الكفاءات الميدانية التي اثبتت قدرة عالية في المعارك، مبينا أن الإجراءات الأخيرة خطوة مهمة وضرورية في مسار بناء دولة المؤسسات في العراق.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه التحالف دعمه وموقفه الثابت لجميع خطوات بناء دولة المؤسسات، وأنه لن يكون عائقا أمام أية خطوات إصلاحية حقيقية تعتمد على الخبرة والمهنية في بناء الوطن، إلا أن التحالف يطالب أن تأخذ الحكومة معيار التوازن الوطني بنظر الاعتبار، فيما يخص المؤسسات والمواقع العسكرية والمدنية.

والاستفادة من توظيف الطاقات والكفاءات العسكرية والمدنية الوطنية التي يزخر بها المكون السني، من أجل تعزيز أركان البناء النوعي للمؤسسات العراقية، ومساهمة جميع أطياف الشعب بالتصدي للإرهاب وحفظ القانون و سيادة الدولة.

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