لجنة الإعمار النيابية تستعد لتقديم “ورقة إصلاحية” للنهوض بواقع الخدمات

2020/07/05 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعدّ لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب لتقديم ورقة إصلاحية من خمسة محاور الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع الذي سيجمعها به في الأيام المقبلة.

عضو اللجنة عباس العطافي قال إن اللجنة ستناقش اثناء لقائها رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة عدداً من المحاور التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة المالية والتي تمكّن الدولة من استغلالها من دون أن تكلفها أي مبالغ، إضافة الى استثمار الطرق الخارجية، والاسكان وتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين، والمستشفيات المتوقفة في بغداد والمحافظات..



مبينا ان تلك المحاور ستقدّم ضمن ورقة إصلاحية أعِدت في وقت سابق لإنهاء جميع هذه الملفات والنهوض بواقع الخدمات.

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