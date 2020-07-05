الرئيس صالح والسيد الحكيم يشيدان بتضحيات الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

2020/07/05 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم الازمة الصحية الراهنة ومواجهة الصعوبات الاقتصادية.

الجانبان شددا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا، مشيدين بتضحيات الجيش الابيض خط الصد الاول في مواجهة هذا الفيروس، مع الفخر والاعتزاز بالجهود الاستثنائية التي تؤديها الفاعليات الاجتماعية والدينية لمواجهة كورونا.

هذا وهنأ رئيس الجمهورية بمناسبة انبثاق تحالف عراقيون، مبينا انه تحالف يحمل هم الوطن وصيانة الدولة وتحصينها وان باب “عراقيون” مفتوح امام كل من يؤمن بالدولة وضرورة حمايتها.

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