الاعلام الامني: صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء ادى لاصابة طفل

2020/07/05 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدرت خلية الاعلام الامني، بيانا تفصيليلا حول ما جرى من استهداف للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، ان “صاروخا نوع كاتيوشا انطلق مِن منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي، مما ادى جرح طفل وحصول […]

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