2020/07/05 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب من 4 آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.وأشار رجل الأعمال، شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غرب الهند إلى أن “الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها 8 أيام”.وقال شانكار “إنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمّامة ذهب بـ 4 آلاف دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمّامة ذهب بـ 4 آلاف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).