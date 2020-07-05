اوبك تخفض الانتاج لمستوى ايار 1991 من اجل انعاش اسعار النفط

2020/07/05 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … خفضت منظمة الاقطار المصدرة للنفط ( اوبك) الى ادنى مستوى لها منذ حرب الخليج عام 1991 في محاولة لاحياء سوق النفط العالمية في الوقت الذي تهدد فيه عودة فايروس كورونا الطلب على النفط مرة اخرى .وذكرت صحيفة فاينيشيال تربيون في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن السعودية قد وضعت قيودا صارمة للالتزام […]

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