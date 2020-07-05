جامعة البصرة تستعد لتجهيز دائرة صحة المحافظة بأجهزة الإنعاش الرئوي

2020/07/05 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة البصرة استعدادها لتجهيز دائرة صحة المحافظة بأجهزة الإنعاش الرئوي الذي تمكن من تصنيعه خبراء كلية الهندسة للإسهام في التصدي لوباء كورونا.وأظهر كتاب دائرة صحة البصرة طلبا عاجلا من الجامعة بتزويدهم بأجهزة الإنعاش الرئوي Ventiletor وذلك للحاجة الماسة إليها في مواجهة الجائحة.وخضع الجهاز لمعاينة لجنة مختصة من دائرة صحة البصرة وأكدت تحقق […]

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