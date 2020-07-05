مصدر طبي يكشف لـ”العهد نيوز” أسباب الوفيات التي تحصل في ذي قار بسبب كورونا

2020/07/05 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قاركشف مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاحد عن أسباب الوفيات التي تحصل في المحافظة بسبب فايروس كورونا.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، أن “أعداد الوفيات التي تحصل في ذي قار، خلال الأيام الماضية هو بسبب تزايد الإصابات والتوقع بمزيد من الوفيات، ولكن السبب الأهم هو أن الوفيات تأتي من المنازل وتكون في […]

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