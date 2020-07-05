2020/07/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر طبي: تسجيل 3 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا في ردستان أثنتان منها في أربيل وحالة واحدة في السليمانية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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