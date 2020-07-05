وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية وأربيل

2020/07/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر طبي: تسجيل 3 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا في ردستان أثنتان منها في أربيل وحالة واحدة في السليمانية

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