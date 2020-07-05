لجنة الزراعة النيابية تكشف عن تحديات كبيرة يواجهها الفلاح العراقي تسببت له بخسائر فادحة

2020/07/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الأحد (5 تموز 2020)، عن تحديات كبيرة يواجهها الفلاح العراقي، من بينها انفلات الحدود والمعابر، مما تسبب بخسائر فادحة بحق هذه الشريحة.

وقال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "لجنة الزراعة النيابية طالبت وبشكل رسمي رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والحالي مصطفى الكاظمي بوضع حلول فعلية وملموسة لدعم المنتج الزراعي المحلي لكن مع شديد الاسف، ما يزال انفلات الحدود والمعابر غير الرسمية مستمرا وليس هناك اي جدولة للمحاصيل الزراعية".

واضاف أن "تدفق المحاصيل المستوردة واغراق الاسواق ودفع الاسعار للانخفاض، يمثل تحديا كبيرا للمزارعين العراقيين كما حصل في منطقة الزبير بالبصرة اذ اصبح سعر صندوق الطمامة الذي يزن 30كغم من الف الى الفين دينار عراقي"، مطالبا "بالاسراع باعادة احياء الصناعات التحويلية التي تستثمر الوفرة في المنتوج لتحويلها الى صناعات اخرى ومنها المعجون".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا لمجموعة من الفلاحين يقومون بإتلاف محاصيلهم الزراعية احتجاجا على تدني اسعارها، بسبب اغراق السوق بالمنتج الأجنبي.

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