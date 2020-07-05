وزير الصحة يزور اللاعبين بسام رؤف وعامر زايد بمستشفى الكرخ

2020/07/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان صحة اللاعب الدولي السابق ومدرب الفئات العمرية في المركز الوطني للموهبة الرياضية بسام رؤوف، والكابتن الحارس الدولي السابق عامر زايد في تحسن مستمر وهما يتماثلان للشفاء بفضل الله، فيما أكد زيارة وزير الصحة الى الرياضيين الاثنين.

وذكر درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " اطلع عبر تواصله مع الكابتن بسام شخصياً على وضعه الصحي وايضاً من خلال وزير الصحة الذي زارهما اليوم في مستشفى الكرخ وعبر الملاك الطبي المشرف وهما اليوم بحال افضل، كما ان وضع عائلة الكابتن بسام جيد هو الاخر بعد ظهور نتائج الفحص المختبري الذي يؤكد عدم اصابتهم بالڤيروس" .

وثمن درجال :" الاهتمام والمتابعة التي ابداها الاعلام الرياضي وزملاء بسام رؤوف وعامر زايد من الرياضيين والتي اسهمت في التخفيف من حدة المرض وارتفاع حالتهما المعنوية التي أحوج ما يكون اليها المريض اليوم في هكذا حالة".

وكان الحارس الدولي عامر زايد قد اصيب بفيروس كورنا قبل إسبوعين، فيما اصيب بعده اللاعب بسام رؤف، ويرقد الاثنان بمستشفى الكرخ.

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