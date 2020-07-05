محاورو فضائيات.. أم ” جفيان شر ملا عليوي؟؟!!

2020/07/05 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب ماظهر على احدى الفضائيات من حوار يوم السبت الرابع من تموز 2020 مع إحدى الشخصيات المرموقة في الوسط السياسي ، يدعو للرثاء والأسف ، لأن مستوى بعض الفضائيات وصل الى أحوال متدهورة ، لاتجيد فيه اختيار محاور يرتقي الى حجم الضيف، بل ان المحاور لايزال كما يبدو لايعرف عن أبسط فن الحوار وآدابه […]

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