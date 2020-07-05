لا امريكا ولا ايران يا احزاب الشيطان

2020/07/05 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني لا توجد منطقة وسطى بين الوطنية واللاوطنية اما مع الوطن والشعب او مع الدول الاجنبية وتنفيذ اجندتها ومصالحها , ولللاسف انقسم شعبنا على مرور التاريخ الحديث بين مؤيد...أكمل القراءة ←

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