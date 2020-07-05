هل تصبح كيم كاردشيان السيدة الأولى ؟.. كاني ويست يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

2020/07/05 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن المغني الأمريكي كاني ويست، الأحد، ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيا يعد تنفيذا لوعده وتحديا صريحا للرئيس دونالد ترامب.وكانت انتشرت فيديوهات له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها متحدثاً عن دعم ترامب، ووعده بالترشح لانتخابات الرئاسة 2020، صورها الحضور ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.ويجعل هذا الاحتمال حال فوزه من زوجته نجمة […]

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