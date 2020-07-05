رواية -حرب البنفسج- والتحالف التركي العماني القطري لغزو البحرين - احمد جمعة

2020/07/05 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة تروي ملحمة من تاريخ الحرب وتجارة الرق والقرصنة والاستعمار في المنطقة منذ 1862 وصورتها الراهنة في العلاقات الخليجية وتحالف قطر وتركيا الذي يعود تاريخه لتلك الفترة الحالكة ومحاولة الحلف القطري التركي العماني غزو البحرين حينذاك.ملحمة حرب الرق والحرية في 562 صفحة.تروي الرواية دراما متنامية بضراوة على مدى فصول متوالية ملحمة المحنة الإنسانية والدموية التي تشكلت وسط خضم الصراع الاستعماري والقبلي ......





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