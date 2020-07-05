بورشه تجعل عملية شراء سياراتها أكثر تشويقاً مع تطبيق جديد

2020/07/05 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المؤكد أن شراء سيارة جديدة سيمنحك شعور مميز جداً، ولكن عندما تكون السيارة من علامة بورشه، فستشعر بقدر أعلى بكثير من الحماس في انتظار سيارتك الرياضية الجديدة بفضل ابتكارها الجديد.

نظراً الى أن بعض العملاء قد لا يتحلون بالصبر الكافي، قررت بورشه أن تطلق تطبيق جديد باسم Porsche Track Your Dream، والذي يعمل على تتبع رحلة سيارة 911 من بداية صنع الإطار الأساسي الخاص بها وحتى توصيلها الى منزل العميل.

يعمل التطبيق عبر قيام الوكالة بإرسال رابط لتحميل التطبيق فور تأكيد حجز سيارة 911 الجديدة، حيث يتم بعد ذلك تنبيه العميل عند وصول السيارة لنقاط مهمة في عملية طلبها وإنتاجها، مثل إنشاء الطلب وتحديثات عملية الإنتاج وموعد مغادرة السيارة من المصنع في ألمانيا على متن سفينة الشحن.

هذا، ومع اقتراب السيارة من موعد التوصيل، يقدم التطبيق موعد تقديري محدد بالوقت واليوم لموعد تسليم السيارة للعميل، وهو ما قد يجعل المالك يشعر بالهوس والرغبة في تفقد التطبيق كل فترة، لكنه بكل تأكيد يخفف أيضاً من قلقه تجاه الانتظار من دون وجود خطة واضحة لموعد التسليم.

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