ساعة من وحي أفلام التجسس لتتفوق على جايمس بوند!

2020/07/05 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك شيء مميز في كل ما يتعلق بأفلام وقصص التجسس، فالإثارة ومجرى الأحداث يشد كل من يتابعها، واروع ما فيها، الأكسسوارات التي يرتديها الأبطال، والخبر السار أن بعضها متوفر لنا، لنشعر وكأننا نحن من يقود المعارك، وبأسلوب متميز!

آخر هذه الاصدارات ساعة هاميلتون المستوحاة من فيلم تينيت Tenet.

الساعة مستوحاة من الواقع الخيالي:

هدف هاميلتون كان اصدار ساعة خاصة تذكر مرتديها بالواقع الافتراضي ان من حيث الألوان او التفاصيل غير الموجودة في الساعات العادية.

اعلانها يشبه اعلانات الافلام أيضا!

لم تكتف الشركة المصممة بالإعلان عن ساعتها الجديدة بالطريقة التقليدية، بل، وتماما كأفلام الإثارة، استخدمت فيديو تشويقي لتسوق لهذه الساعة وكأنها بالفعل فيلم طال انتظاره.

التيتانيوم الملون لمزيد من الروعة

انس ساعات التيتانيوم الكلاسيكية، فهذه الساعة تأتي بالتيتانيوم الأزرق أو الأحمر وذلك تيمنا بالأحداث المشوقة في فيلم TENET التي لا يمكن إلا أن تترجم بألوان حيويّة.



وكل لون متوفر بـ 888 نسخة فقط.

أبعد من الزمن!

لن تجد في هذه الساعة نافذة تخبرك عن التاريخ، وذلك لاضافة روح الإثارة المترجمة في الفيلم والذي تركّز على مقولة “شيء أبعد من الزمن الحقيقي”.

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