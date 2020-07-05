لمحبي الثقافة المغربية .. كتاب “تاريخ المغرب تحيين وتركيب”

2020/07/05 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واحد من المراجع والمصادر المهمة في الحديث عن التاريخ المغربي منذ النشأة إلى العصر الحديث، هو كتاب: “تاريخ المغرب تحيين وتركيب” هذا الكتاب الذي أشرف عليه الأستاذ والمؤرخ الكبير محمد القبلي.



كما يعتبر أيضا من أهم المراجع التي يعتمد عليها الطلبة في التقدم لمبارايات التعليم وغيرها من المباريات المرتبطة بالمجال التاريخ.

كتاب تاريخ المغربي تحيين وتركيب من منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الذي تأسس بأمر من الملك محمد السادس ، وقد ساهم في إخراج العمل عدد من الباحثين المتميزين يصل عددهم إلى 50 باحث من مختلف المعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية، وكان الدكتور محمد القبلي هو المدير المشرف على هيئة التحرير، مع مساهمة ثلة من الأساتذة والباحثين.



كما أن الخرائط المرسومة في الكتاب هي من عمل مختصيين مثل حسن بن حليمة وعبد العلي بنان.

ينقسم الكتاب إلى عشرة فصول، حيث يتحدث لنا الفصل الأول عن المغرب من الدينامية الطبيعية إلى بناء المجال الترابي.



ثم يبدأ الحديث عن مغرب ما قبل التاريخ ويختم الحديث في الفصل العاشر عن المغرب المستقل الذي نعيشه الآن.

الكتاب تم تأليفه بشكل ترﮐﻴﺒﻲ يجمع بين طابعي التحيين العلمي والمواطنة مع إعادة النظر في الحِقب التاريخية السابقة.



ولا ننس في الختام أن نذكر أن الكتاب قد استغرق سنتين كاملتين من العمل الجماعي مما يدل على عناية المؤلفين وتحريهم ضبط المادة العلمية للكتاب.

هذه الصورة تبين لنا نموذجا من الخرائط المرسومة في الكتاب:

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