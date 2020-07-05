تقرير لقناة عالمية : اعداد المصابين بكورونا في العراق تضاعف 600% خلال حزيران

2020/07/05 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة (سي ان ان) الامريكية واسعة الانتشار، تقريرا عن الاصابات بفيروس كورونا في العراق.واشار التقرير الى ان اعداد المصابية في البلاد، تضاعف 600% خلال حزيران الماضي.لكن التقرير توقع ان تكون هناك مفاجئة بتناقض الاصابات بسبب استعمال عقار الزايلوكين للوقاية من العلاج.

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