2020/07/05 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت قناة (سي ان ان) الامريكية واسعة الانتشار، تقريرا عن الاصابات بفيروس كورونا في العراق.
واشار التقرير الى ان اعداد المصابية في البلاد، تضاعف 600% خلال حزيران الماضي.
لكن التقرير توقع ان تكون هناك مفاجئة بتناقض الاصابات بسبب استعمال عقار الزايلوكين للوقاية من العلاج.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لقناة عالمية : اعداد المصابين بكورونا في العراق تضاعف 600% خلال حزيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واشار التقرير الى ان اعداد المصابية في البلاد، تضاعف 600% خلال حزيران الماضي.
لكن التقرير توقع ان تكون هناك مفاجئة بتناقض الاصابات بسبب استعمال عقار الزايلوكين للوقاية من العلاج.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لقناة عالمية : اعداد المصابين بكورونا في العراق تضاعف 600% خلال حزيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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