متظاهرون يحطمون تمثال كولومبوس في بالتيمور

2020/07/05 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حطم متظاهرون في بالتيمور، بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، تمثالا للمستكشف كريستوفر كولومبوس، اثناء احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة بالتيمور صن.وكان كولومبوس واحدًا من الأوروبيين الأوائل الذين وصلوا إلى العالم الجديد، ويشار إليه غالبًا باسم مكتشف أمريكا، ولكن ينتقده مؤرخين ونشطاء الحقوق المدنية لاستعباد الأمريكيين الأصليين.وفي خطاب ألقاه بواشنطن أمس السبت، […]

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