حكومة كردستان تبعث رسالة لــ

2020/07/05 | 12:01 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بعثت رئاسة إقليم كردستان، رسالة تهنئة الى الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال.

وقالت الرئاسة في بيان، بالنيابة عن شعب اقليم كردستان نتمنى للولايات المتحدة عيد استقلال سعيد.

وعبرت الرئاسة عن تطلعها الى تعزيز العلاقات والشركة الثنائية بين الاقليم وامريكا.

ويوم الاستق...

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