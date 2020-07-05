مراسلنا: وزير الصحة يفتتح مستشفى بسعة 325 سريراً ببغداد

2020/07/05 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد ، مستشفى العطاء بالعاصمة بغداد.وذكر مراسل “العهد نيوز” أن ” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي افتتحا مستشفى العطاء بالعاصمة بغداد”.وبين أن ” المستشفى بسعة ٣٢٥سريرا”.

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