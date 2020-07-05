صحة ديالى: اصابة 23 من الكوادر الصحية بفيروس كورونا

2020/07/05 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابة 23 من الكوادر الصحية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، ان” دائرة صحة ديالى سجلت اصابة 23 من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية بمختلف الاختصاصات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية”.واضاف العزاوي، ان” الاحصائية التراكمية للمصابين بفيروس كورونا […]

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