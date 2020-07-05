2020/07/05 | 12:06 - المصدر: عين العراق
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة مروجين للمخدرات في البصرة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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