أربيل تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

2020/07/05 | 12:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 75 مصاباً بالفيروس يرقدون في المستشفى

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