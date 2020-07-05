2020/07/05 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | دولة الإمارات: دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب

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