2020/07/05 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني : سنعلن الاكتفاء من الحنطة نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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