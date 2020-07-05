عادات غذائية تخلصك من إدمان الوجبات السريعة

2020/07/05 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر تناول الوجبات السريعة إدمان مثله مثل إدمان المخدرات والسجائر، ولكن العمل في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، قد يكون فرصة مناسبة للتخلص من مختلف أنواع الإدمان.ومعروف أن الاستمرار في عادات الأكل غير الصحية له آثار صحية ضارة بالغة ليست مرتبطة فقط بزيادة الوزن، بل تصل إلى حد الإصابة بالأزمات […]

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