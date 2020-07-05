ايرثلنك تكشف عن تعرض شبكتها لأعمال تخريبية تسببت بقطع الخدمة عن بعض المناطق

2020/07/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم شركة ايرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، مصطفى سعدون، الأحد، (5 تموز، 2020)، عن تعرض...





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