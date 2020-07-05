النزاهة تضبط 17 حاوية تركت لسبع سنوات دون عائداتٍ بميناء أم قصر

2020/07/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم شركة ايرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، مصطفى سعدون، الأحد، (5 تموز، 2020)، عن تعرض شبكة الشركة لأعمال تخريبية الليلة الماضية تسببت بقطع الخدمة عن بعض المراكز الرئيسة فيما اعتبر الاعمال التخريبية انتقاماً من عمليا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الأحد، 05 تموز، 2020، انطلاق تظاهرة قرب أحدى بوابات المنطقة الخضراء القريبة من السفارة السعودية، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا قرب أحدى بوابات الخضراء القريبة من

بغداد اليوم- بغداد

كشف القنصل الايراني في بغداد ،عباس احميدي، الأحد، 05 تموز، 2020، عن الفئات المسموح بدخولها إلى الاراضي الإيراني من العراقيين.

وقال احمدي في تصريح صحفي، إن "الرعايا العراقيين المتزوجين من مواطنات ايرانيات وابناءهم، وايضا

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