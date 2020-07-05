عضو بالديمقراطي يطالب بإنصاف الكرد في مناصب الدولة الأمنية

2020/07/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الأحد (05 حزيران 2020)، الى انصاف المكون الكردي في توزيع المناصب الامنية للدولةوذلك في تعليق كردي على التعيينات الاخيرة باجهزة الدولة الامنية.

وقال باجلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، والأحزاب وقادتها كانوا ينتقدون اقليم كردستان لعدم التزامه بالدستور في الوقت الذي هم يتعاملون مع الدستور بانتقائية واضحة"، مبينا أن "الدستور ينص على ان تكون هنالك شراكة كاملة بين جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة منظومة الدولة بكل تفاصيلها الأمنية والعسكرية والخدمية والدبلوماسية".

واضاف أن "تمثيل الكرد في المؤسسة الأمنية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في الوقت الذي كانوا هم نواة إعادة تشكيل الجيش وتأسيس الأجهزة الأمنية بعد عام 2003 ولكن بقي تمثيلنا ضعيف جدا"

وأشار إلى أن "الشراكة لا تختصر على الوزارات أنما تشمل جميع منظومة إدارة الدولة وللأسف يوما بعد يوم يحدث هنالك شرخا مع الكرد بسبب عدم إنصافهم والتعامل معهم كمكون رئيسي وشريك مهم"، لافتا إلى أن "الكرد لا يعترضون على الترشيحات الجديدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويكنون كل الاحترام لمن تمت تسميتهم للمناصب الأمنية ولكن اعتراضنا على عدم إنصاف الكرد في هذه المنظومة واختصارها على مكون واحد".

ويوم أمس السبت، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كتاباً خاصاً بإنهاء تكليف فالح الفياض من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتعيين عبد الغني الأسدي بديلاً له.

وتضمنت وثيقة صادرة عن مدير المكتب، رائد جوحي وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، على وفق الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والتشريعات النافذة، تقرر إنهاء تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني".

وجاء في الوثيقة، أنه "يتم تكليف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الأسدي، بمهام إدارة رئاسة جهاز الأمن الوطني، وينفذ الأمر بدءاً من تاريخ اليوم".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيأة الاعلام والاتصالات.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشارية الامن الوطني، تم إجراء تغيير بها، حيث أنهى الكاظمي تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام مستشار الامن الوطني، وعين قاسم محمد جلال الاعرجي، مستشاراً للأمن الوطني".

وأشار إلى أن "من التغييرات التي أجراها الكاظمي في جهاز الامن الوطني، أنه أنهى مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وكلف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة جهاز الامن الوطني".

وبالنسبة لهيأة الاعلام والاتصالات، أوضح المصدر، أن "الكاظمي أنهى تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وكلف عبدالوهاب معد عبد الوهاب الصفار، بمهام عضو مجلس المفوضين".

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