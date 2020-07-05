رفع دعوى قضائية ضد رجل دين في اقليم كوردستان لإستخفافه بالنشيد الوطني

2020/07/05 | 12:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء كويسنجق في محافظة اربيل يوم السبت عن رفع دعوى قضائية ضد رجل دين من اهالي قضاء "قلعة دزه" لإستخفافه بشاعر النشيد الوطني الكوردي "أي رقيب".

وقال قائممقام كويسنجق يوسف حسن في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان شخصا يُدعى ملا عبد الحميد ومن اهالي "قلعة دزه" اهان الشاعر "دلدار" صاحب نشيد "أي رقيب"، مشيرا الى رفعه دعوى قضائية ضد رجل الدين.

واوضح ان الهدف من رفع الدعوى القضائية ليس رجل الدين بشخصه بل لكيلا يتجرأ اي شخص آخر على اهانة شاعر كبير كتب كلمات النشيد الوطني الكوردي والاستخفاف بهذا النشيد.

واعرب حسن عن امله بان يتجاوب الادعام مع العام الدعوى التي رفعها من اجل ألَّا يقدم اي شخص على "الاستهزاء بالمقدسات والثوابت الوطنية وان يعاقب من يقوم بهذه الفعلة وفق القانون".

"أي رقيب" (بالكوردية "ئەی ره‌قیب") قصيدة كتبها الشاعر الكوردي المعروف دلدار أثناء وجوده في أحد المعتقلات في كوردستان إيران في 1938، ولحّنها حسين البرزنجي.



المعنى الحرفي لعنوان النشيد "أيها الرقيب" إذ يخاطب الشاعر رقيب الذي سجنه.

واتخذت هذه القصيدة نشيداً وطنياً لجمهورية مهاباد التي نشأت في شمال غرب إيران واستمرت 11 شهراً.



وهي كذلك النشيد الوطني في إقليم كوردستان العراق.

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