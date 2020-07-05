رسمياً.. نادي زاخو يضم لاعبين جديدين لصفوفه

2020/07/05 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي زاخو الرياضي، ضم لاعبين جديدين لصفوف فريقه الكروي في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مشرف فريق الكرة طه زاخولي، إن “نادي زاخو يواصل تدعيم صفوفه من اجل التحضير بشكل جيد للموسم المقبل 2020/ 2021”.وأضاف، ان “النادي تعاقد مع لاعب الزوراء احمد محمد و حارس مرمي نادي الشرطة عبدالعزيز عمار خلف لتمثيل الفريق في دوري العراقي”.يذكر […]

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