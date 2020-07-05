85 صحفياً باقليم كردستان اصيبوا بـ”كورونا”

2020/07/05 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الصحفيين في اقليم كردستان يوم الاحد اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ولغاية الان.وقالت مسؤولة الانتهاكات بحق الصحفيين في النقابة نزاكت عبدالله في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه منذ انتشار الفيروس والى الان فإن 85 صحفيا اصيبوا بكورونا.وتطرقت عبدالله الى الخروقات التي تعرض لها الصحفيون خلال النصف الاول من […]

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