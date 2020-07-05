مستقبل العراق مفترق طرق أمّا الدولة أو اللا دولة ؟!!

2020/07/05 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي بالتأكيد أنّ ملّف حصر السلاح بيد الدولة هو واحد من أخطر الملّفات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , بل هو من أخطر الملّفات التي تواجه الدولة...أكمل القراءة ←

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