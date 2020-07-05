هل يستطيع الرئيسان …حل البرلمان ..؟!

2020/07/05 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن جمعة تعتبر حكومة السيد الكاظمي حكومة إنتقالية لسنة أو أكثر بقليل جيء بها لتنظيم إنتخابات مبكرة وتصليح ما أفسده الدهر طيلة 17 سنة خلت , حيث ظهرت جلياً عمق...أكمل القراءة ←

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