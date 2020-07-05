هم يزرعون الإرهاب ونحن نحصد ثماره/5

2020/07/05 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش أشرنا فيما سبق بأن التنظيمات الإرهابية غالبا ما تكون ردٌة فعل للسياسة الدولية الفاشلة والتعامل بمعايير مزدوجة مع حالات التطرف الديني في المنطقة، فإرهاب نظام الملالي في طهران...أكمل القراءة ←

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