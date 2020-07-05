ألشمري: التجاوزات الأميركية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه

2020/07/05 | 12:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمادية في تجاوزها السافر على سيادة العراق دون اعتبار لأي مواثيق واتفاقات دولية، مؤكدا أن التجاوزات الأميركية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنها، طالب الحكومة بموقف واضح وصريح.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ما تقوم به الولايات المتحدة لا ينم على تعاملها مع دولة مستقلة ذات سيادة وإنما تتعامل وكأنه ولاية تابعة لها، كما أن تجاوزاتها بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه"، لافتا الى أن "هذا التمادي سببه الضعف في اتخاذ القرارات الحاسمة من أصحاب القرار في البلاد، مما أدى الى عدم الاحترام الواضح في التصرفات الأميركية تجاه البلاد".

وتابع أن "التصرفات الاميركية زادت بعد بدء الحوار معها وهذا دليل جديد على عدم جديتها في التعامل مع العراق كدولة مستقلة"، مطالبا، الحكومة بـ"اتخاذ الموقف الصريح والواضح خاصة وان لها سندا قانونيا تشريعيا من ممثلي الشعب بضرورة خروج القوات الأميركية من البلاد".وكانت القوات الأميركية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد امس، كما أن طائرة مسيرة اميركية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت، بحسب مصادر.





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