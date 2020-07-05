الامارات تعلن حكومتها الجديدة: دمج 50% من الهيئات والوزارات،، 4 مؤسسات لخدمة المتقاعدين وإدارة المعاشات!

2020/07/05 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، وحاكم دبي، اليوم الاحد، تشكيلة حكومية جديدة تضمنت أوامر بضم عدد من الهيئات والوزارات سوية.واضاف آل مكتوم وهو يتبوء منصب نائب رئيس دولة الامارات ان “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل […]

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