موظفي التخطيط العمراني بديالى يطالبون بدفع رواتبهم المتاخرة

2020/07/05 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تظاهر العشرات من موظفي التخطيط العمراني في ديالى، اليوم الاحد، للمطالبة بدفع رواتبهم المتاخرة منذ 6 اشهر.وقال احمد حسن احد المتظاهرين، ان” موظفي التخطيط العمراني خرجوا في تظاهرة سلمية في بعقوبة للمطالبة بدفع رواتبهم المتاخرة منذ 6 اشهر متتالية”.واضاف حسن، ان” تاخر اقرار الموازنة هو من يقف وراء تاخر دفع رواتبنا وجعلنا […]

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