2020/07/05 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب والرياضية، عدنان درجان، عن استماعه عبر الدائرة الالكترونية المغلقة التي قدم لها وادارها مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة اكرم عطوان ولمدة ثلاث ساعات متتالية.وقال في تغريدة له على “تويتر”، ان “الدائرة تمت مع مجموعة من الشباب الناشطين وممثلي شبكة الأقران الشباب Y-Pear في العراق، والمتعاملين مع المشاريع التي تنفذها وتديرها الوزارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة الكترونية مغلقة في وزارة الشباب لمتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة الكترونية مغلقة في وزارة الشباب لمتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).