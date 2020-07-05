الأمن النيابية: ننتظر منذ شهر عقد لقاء مع الكاظمي ولم يتحقق

2020/07/05 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، أن لجنته تنتظر منذ شهر عقد لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولم يتحقق حتى الان.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت منذ شهر طلب رسمي بعقد لقاء موسع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث مستجدات المشهد […]

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